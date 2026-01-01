Жертвы агонии киевского режима. Последствия удара ВСУ в Херсонской области
ВСУ в ночь на 1 января ударили дронами по кафе и гостинице на побережье Черного моря в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа Херсонской области, где жители отмечали Новый год, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По предварительным данным, 24 человека погибли, среди них был один ребенок, еще 29 человек, в том числе пять детей, пострадали. Заведено уголовное дело.
ТАСС собрал главное о происшедшем.
Информация об ударе
- Сальдо сообщил, что три БПЛА ВСУ ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год: "По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. Цифры уточняются".
- Пожарные ликвидировали возгорание в 08:40 мск, общая площадь пожара составила 500 кв. м, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.
- По факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ следователи СК РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт), сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Информация о пострадавших
- По последней информации, госпитализированы 29 человек, среди них дети 2008, 2012, 2018, 2019 годов рождения. Большинство пострадавших находятся в Скадовской ЦРБ, троих отвезли в Чаплинскую ЦРБ, сказал Василенко.
- 13 пострадавших после атаки БПЛА, в том числе 2 ребенка, находятся в больницах Крыма и Херсонской области. При этом шесть пострадавших, среди которых есть дети, находятся в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
- Организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава России. Оказание необходимой медпомощи координирует Федеральный центр медицины катастроф.
- Четверо пострадавших при ударе БПЛА по Херсонской области доставлены в больницы Крыма, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав республики.
Терроризм и агония киевского режима
- "Террористический удар по Хорлам, по беззащитным женщинам и детям - это симптом агонии, которую киевский режим испытывает прямо сейчас", - считает губернатор Херсонской области.
- Сальдо сравнил атаку Вооруженных сил Украины по кафе с убийством украинскими националистами мирных граждан в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года: "Многие сгорели заживо. Погиб ребенок. Это преступление по своей сути - один ряд с одесским Домом профсоюзов".
- Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что массированная атака беспилотников ВСУ на Херсонскую область убеждает Россию в правоте заявленных требований и укрепляет в настрое как можно скорее достичь все цели специальной военной операции.
- "Нет оправданий цинизму и звериной жестокости киевской верхушки, принимающей решение об убийстве безоружных людей в праздничную новогоднюю ночь", - написала она в Telegram-канале.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что в гибели мирных жителей после атаки киевского режима в новогоднюю ночь по кафе в Херсонской области виновны все те, "кто спонсирует террористических ублюдков на Украине".
- Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник считает, что убийство мирных граждан в Херсонской области в новогоднюю ночь должна получить самую жесткую правовую и политическую оценку всех стран, "убийство десятков мирных жителей украинскими боевиками не может остаться безнаказанным".
- "Кровь и смерть гражданских - это плата, которую с такой легкостью отдает режим Зеленского ради сохранения при власти себя и своего коррупционного окружения, а также исполнения задачи европейских хозяев, для которых оказывается неприемлемым сама возможность прекращения кровопролития на Украине", - отметил дипломат.
- Киевский режим отдал команду Вооруженным силам Украины жестоким способом убить мирных жителей Херсонской области за сделанный ими выбор жить в свободной от нацизма стране, России, и за выбор говорить на родном русском языке, заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
- "Цинизм всех, кто отдавали такую команду, в том, что это праздничная новогодняя ночь, когда во всем мире отмечают приход Нового года. Новый год - это надежды на лучшее. И вот эти надежды погибли под ударами трех БПЛА, которые поставила Европа, поставили страны НАТО", - отметил парламентарий.