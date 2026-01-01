Статья

Жертвы агонии киевского режима. Последствия удара ВСУ в Херсонской области

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба губернатора Херсонской области/ ТАСС

ВСУ в ночь на 1 января ударили дронами по кафе и гостинице на побережье Черного моря в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа Херсонской области, где жители отмечали Новый год, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По предварительным данным, 24 человека погибли, среди них был один ребенок, еще 29 человек, в том числе пять детей, пострадали. Заведено уголовное дело.

ТАСС собрал главное о происшедшем.

Информация об ударе

Сальдо сообщил, что три БПЛА ВСУ ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год: "По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. Цифры уточняются".

Пожарные ликвидировали возгорание в 08:40 мск, общая площадь пожара составила 500 кв. м, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

По факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ следователи СК РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт), сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Информация о пострадавших

По последней информации, госпитализированы 29 человек, среди них дети 2008, 2012, 2018, 2019 годов рождения. Большинство пострадавших находятся в Скадовской ЦРБ, троих отвезли в Чаплинскую ЦРБ, сказал Василенко.

13 пострадавших после атаки БПЛА, в том числе 2 ребенка, находятся в больницах Крыма и Херсонской области. При этом шесть пострадавших, среди которых есть дети, находятся в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава России. Оказание необходимой медпомощи координирует Федеральный центр медицины катастроф.

Четверо пострадавших при ударе БПЛА по Херсонской области доставлены в больницы Крыма, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав республики.

Терроризм и агония киевского режима