В Новгородской области полностью сгорела общеобразовательная школа

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 января. /ТАСС/. Общеобразовательная школа сгорела в деревне Богослово Пестовского округа Новгородской области. Здание школы уничтожено полностью, сообщило управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области.

"По прибытии пожарные обнаружили открытое пламя на площади спортзала школы и обрушение кровли. К 9 утра удалось локализовать пожар, в 10:27 устранено открытое горение. <...> Здание школы уничтожено полностью. Погибших, пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую пожарной части №36 противопожарной службы Новгородской области в 07:31. В общей сложности на место были отправлены 4 машины и 14 человек личного состава пожарных частей №36, №37 и №41. Пожарные проводят разбор завалов и проливку. Площадь пожара составила 524 кв. м.

Богословская школа была основана в 1914 году как начальная. В 30-е годы реорганизована в школу крестьянской молодежи, затем в неполную среднюю, а в 80-х становится полной средней школой. В 2006 году решением Думы Пестовского муниципального района ей присвоено имя Героя Советского Союза, выпускника школы 1937 г., Некрасова Д. Ф. В 2011 г. постановлением администрации Пестовского муниципального района школа переименована в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа имени Д. Ф. Некрасова" д. Богослово.