Жителя Калужской области подозревают в призывах к терроризму

Мужчина разместил в соцсетях комментарии, призывающие к террористической деятельности

КАЛУГА, 1 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя города Сухиничи Калужской области, который разместил в социальных сетях комментарии, призывающие к террористической деятельности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ.

"Выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя г. Сухиничи Калужской области, который разместил материалы с призывами к осуществлению террористической деятельности", - говорится в сообщении.

Установлено, что фигурант, являясь сторонником антироссийской идеологии, опубликовал во "ВКонтакте" сообщения с призывами к осуществлению террористических действий в отношении представителей органов государственной власти. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

"Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде лишения свободы сроком до семи лет", - пояснили в пресс-службе.