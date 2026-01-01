На востоке Пакистана погибли не менее 14 человек в ДТП с автобусом

Полиция начала расследование обстоятельств произошедшей трагедии

ИСЛАМАБАД, 1 января. /ТАСС/. По меньшей мере 14 человек погибли, еще 29 получили травмы в результате ДТП с автобусом в округе Джанг восточной пакистанской провинции Пенджаб. Об этом сообщила газета The Express Tribune со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, минивэн, пытаясь обогнать трактор, выехал на встречную полосу и врезался в автобус, в котором студенты местного университета ехали на спортивные соревнования в Лахор. В результате лобового столкновения 9 человек погибли на месте, еще 5 скончались позднее в больнице. Трое из 29 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Полиция начала расследование обстоятельств произошедшей трагедии.