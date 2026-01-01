В Забайкалье завели дело из-за аварий с отоплением в Атамановке

Без тепла 30 декабря остались почти 3 тыс. человек

ЧИТА, 1 января. /ТАСС/. Следователи в Забайкальском крае возбудили уголовное дело после аварии с теплоснабжением в поселке Атамановка, где 30 декабря без тепла остались почти 3 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту ненадлежащего обеспечения теплоснабжения поселка Атамановка Читинского округа. По версии следствия, в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей по подготовке к отопительному сезону 30 декабря 2025 года произошла авария в системе теплоснабжения, которая привела к остановке подачи тепла 3 тысячам жителей поселка Атамановка", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела находится под постоянным контролем руководства регионального следственного управления.

Вечером 30 декабря без теплоснабжения в 30-градусный мороз остались 39 многоквартирных домов, в которых живут 2 543 человека, в том числе 837 детей, а также школа и 2 детских сада. В ликвидации последствий аварии были задействованы более 30 человек и 6 единиц техники, работы продолжались всю ночь. Работы завершились к вечеру 31 декабря.