В Херсонской области 2 и 3 января объявили днями траура из-за удара по Хорлам
09:59
обновлено 10:12
ГЕНИЧЕСК, 1 января. /ТАСС/. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил 2 и 3 января в регионе днями траура по 24 мирным жителям, погибшим при атаке Вооруженных сил Украины на Хорлы.
Об этом сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
"24 погибших. Десятки пострадавших. Женщины, дети. Удар по месту, где люди встречали Новый год. 2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура. Регион скорбит вместе с семьями погибших. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.