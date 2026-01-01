В Херсонской области 2 и 3 января объявили днями траура из-за удара по Хорлам

При обстрелах ВСУ погибли 24 человека

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 1 января. /ТАСС/. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил 2 и 3 января в регионе днями траура по 24 мирным жителям, погибшим при атаке Вооруженных сил Украины на Хорлы.

Читайте также Жертвы агонии киевского режима. Последствия удара ВСУ в Херсонской области

Об этом сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

"24 погибших. Десятки пострадавших. Женщины, дети. Удар по месту, где люди встречали Новый год. 2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура. Регион скорбит вместе с семьями погибших. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.