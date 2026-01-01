Число погибших при ударе ВСУ по Хорлам превысило 24

Среди них есть ребенок

Редакция сайта ТАСС

© Даниил Михайлов/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 1 января. /ТАСС/. Число жителей, погибших в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области, превысило 24.

Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в эфире RT.

"Количество погибших увеличивается по мере того, как расчищаются завалы от пожара, который произошел на месте удара в Хорлах. И на сию минуту уже погибших более 24, и, к большому сожалению, есть один ребенок", - сказал Сальдо, не уточнив, о скольких погибших сейчас известно.

Он добавил, что удар был нанесен во время новогоднего поздравления президента РФ Владимира Путина.

"Почему я связываю это именно с речью президента? Потому что перед этим первый беспилотник, видимо, разведывательного типа висел и упал рядом. Дальше последовали последующие удары", - подчеркнул глава региона.