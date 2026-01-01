The Sun: в Британии мужчина проник на территорию резиденции принца Уильяма

Согласно информации газеты, самого наследника престола там не было

Кенсингтонский дворец © Robert Harding Video/ Shutterstock/ FOTODOM

ЛОНДОН, 1 января. /ТАСС/. Полиция Лондона задержала мужчину, который проник на территорию Кенсингтонского дворца - резиденции наследника британского престола принца Уильяма и его супруги Кэтрин. Об этом сообщила газета The Sun.

Отмечается, что 39-летний Дерек Иган был дважды подряд - 21 декабря и 23 декабря - задержан сотрудниками специального подразделения Скотленд-Ярда, отвечающего за безопасность членов королевской семьи, в садах резиденции. Издание подчеркнуло, что после первого инцидента мужчина был отпущен под залог.

Согласно The Sun, принц и принцесса Уэльские не находились в Кенсингтонском дворце в это время. К тому моменту они уже пребывали в усадьбе Анмер-холл на территории поместья Сандрингем на востоке Англии, где британская королевская семья традиционно встречает Рождество 25 декабря.