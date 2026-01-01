В подконтрольной Киеву части Запорожья почти 4 тыс. абонентов обесточены

В ночь на 1 января там действовал режим воздушной тревоги

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Около 4 тыс. потребителей обесточены на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области. Об этом сообщил глава подчиняющейся Киеву областной администрации Иван Федоров.

"Из-за повреждений почти 4 000 абонентов остались без электроснабжения", - написал он в Telegram-канале.

В ночь на четверг в подконтрольной украинским властям части региона действовал режим воздушной тревоги.