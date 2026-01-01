Патриарх Кирилл заявил о цинизме атаки ВСУ в новогоднюю ночь

Предстоятель Русской православной церкви отметил особую жестокость подобного поступка

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил особую жестокость и цинизм удара по праздновавшим Новый год людям в Херсонской области и выразил соболезнования родным и близким погибших. Текст патриаршего соболезнования опубликован на сайте Московской патриархии.

"Дорогие братья и сестры! С глубокой болью в сердце узнал о трагических событиях, произошедших в поселке Хорлы Херсонской области, где в результате целенаправленной атаки беспилотных летательных аппаратов на кафе и гостиницу погибли и пострадали многие мирные жители. Поражает особая жестокость и цинизм, с которым был совершен данный террористический акт: атака была совершена после предварительной разведки и в праздничное время, когда в зданиях находилось большое количество мирных людей. Подобные действия не могут иметь ни оправдания, ни разумного объяснения, и являются тяжким преступлением против человеческой жизни, попранием нравственных основ, на которых зиждется человеческое общество", - говорится в патриаршем соболезновании.

Предстоятель Русской православной церкви выразил соболезнования родным и близким погибших.

"Возношу молитвы о скорейшем исцелении пострадавших и укреплении врачей, борющихся за их жизни. Надеюсь, что органы власти окажут пострадавшим и семьям погибших всю необходимую помощь. Представители Русской Православной Церкви, со своей стороны, приложат все усилия для духовной поддержки тех, кто в эту минуту нуждается в утешении", - говорится в тексте.

"Всемилостивый Господь да упокоит души невинно убиенных рабов Своих, исцелит страждущих и подаст утешение всем скорбящим", - заключается в патриаршем соболезновании.