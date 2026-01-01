Швейцарии может понадобиться помощь для лечения пострадавших в Кран-Монтане

Председатель правительства кантона Матиас Рейнар назвал произошедшее "очень серьезной катастрофой"

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 1 января. /ТАСС/. Власти швейцарского кантона Вале не исключают, что им придется обратиться за помощью к другим странам для лечения ожоговых пациентов, пострадавших при пожаре в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в ночь на 1 января.

"Возможно, будет направлен призыв к солидарности больницам за пределами Швейцарии для оказания помощи пациентам с обширными ожогами", - сказал председатель правительства кантона Матиас Рейнар в интервью газете Le Temps. Он уточнил, что вопрос обсуждался на кризисном совещании с руководством местной больницы. В то же время, по словам Рейнара, пока "еще слишком рано об этом говорить". Политик назвал произошедшее "очень серьезной катастрофой". Он сообщил, что в течение ночи были мобилизованы 10 вертолетов, 40 машин скорой помощи и 150 медицинских работников. По его словам, пострадавшие прибывают "в основном с тяжелыми травмами".

Как сообщает агентство Keystone-SDA, университетская клиника Цюриха, специализирующаяся на лечении ожоговых травм, в четверг уже оказала помощь более 10 пострадавшим. По словам представителя клиники, в ближайшее время ожидаются новые пациенты. Один из пациентов будет направлен в Штутгарт на санитарном самолете.