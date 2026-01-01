Сальдо: тела погибших при атаке ВСУ на Хорлы почти полностью сгорели
Редакция сайта ТАСС
12:17
обновлено 12:32
ГЕНИЧЕСК, 1 января. /ТАСС/. Тела мирных жителей, погибших при атаке украинских беспилотников на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области, практически полностью сгорели, как "после ядерного удара".
Об этом заявил губернатор Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия-24".
Сальдо отметил, что тела практически полностью сгорели, идет идентификация личностей. Губернатор сообщил, что страшно на это смотреть, потому что остались только силуэты, лежащие после разбора завалов, как после ядерного удара.