Сальдо: тела погибших при атаке ВСУ на Хорлы почти полностью сгорели

Губернатор Херсонской области рассказал, что остались только силуэты, как после ядерного удара

ГЕНИЧЕСК, 1 января. /ТАСС/. Тела мирных жителей, погибших при атаке украинских беспилотников на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области, практически полностью сгорели, как "после ядерного удара".

Об этом заявил губернатор Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия-24".

Сальдо отметил, что тела практически полностью сгорели, идет идентификация личностей. Губернатор сообщил, что страшно на это смотреть, потому что остались только силуэты, лежащие после разбора завалов, как после ядерного удара.