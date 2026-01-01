BFMTV: причиной пожара на курорте в Швейцарии могли стать свечи

За несколько десятков секунд весь потолок был в огне, сообщили очевидцы

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 1 января. /ТАСС/. Праздничные свечи, которые зажгли для гостей бара La Constellation на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, могли стать причиной пожара, унесшего жизни нескольких десятков человек в ночь на 1 января. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на очевидцев.

По словам двух француженок, находившихся в заведении перед пожаром, трагедия произошла после того, как официанты зажгли "свечи по случаю дня рождения", которые поместили на бутылки шампанского.

"Одну из них поднесли слишком близко к потолку, который загорелся. За несколько десятков секунд весь потолок был в огне. Все было сделано из дерева", - рассказала одна из девушек.

После этого, по словам собеседниц телеканала, в помещении началась паника и давка, одну из них столкнули с лестницы, из-за чего она повредила ногу. Сама вечеринка при этом проходила в подвальном помещении, откуда огонь начал быстро распространяться на верхние этажи. Они отметили, что единственная дверь, через которую присутствовавшие выбегали из дома, была "довольно маленькой", кто-то разбил окно, чтобы ускорить эвакуацию. Опрошенные телеканалом очевидцы утверждают, что в общей сложности в здании могли находиться порядка 200 человек, среди которых были и несовершеннолетние.