В Хорлах при атаке БПЛА заживо сгорел ребенок

Еще четверо детей пострадали

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Тело сгоревшего ребенка обнаружено на месте трагедии в Хорлах, его идентифицируют.

Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Четверо ранены, и еще один малыш пока не идентифицирован", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Он уточнил, что на момент атаки в зданиях находились более 100 человек. При этом эвакуацию, которую пытались организовать местные жители, затрудняли удары беспилотниками.