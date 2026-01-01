В Хорлах при атаке БПЛА заживо сгорел ребенок
12:23
обновлено 12:51
МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Тело сгоревшего ребенка обнаружено на месте трагедии в Хорлах, его идентифицируют.
Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Четверо ранены, и еще один малыш пока не идентифицирован", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Он уточнил, что на момент атаки в зданиях находились более 100 человек. При этом эвакуацию, которую пытались организовать местные жители, затрудняли удары беспилотниками.