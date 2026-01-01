В Свердловской области при пожаре погибли два подростка

Еще четыре человека получили различные травмы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 января. /ТАСС/. Прокуратура города Серова Свердловской области организовала проверку по факту гибели двух подростков при пожаре в частном доме в СНТ "Юбилейный". Еще четыре человека получили различные травмы, трое из них доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Серовская городская прокуратура организовала проверку в связи с гибелью двоих несовершеннолетних в результате пожара в частном доме. <…> В результате распространения огня двое подростков 2011 и 2013 г. р. погибли. Еще трое были госпитализированы. <…> Также у еще одного из подростков диагностированы порезы, полученные, когда он выбирался из дома, от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчеров 1 января около 10:10 мск. Предварительно установлено, что, проснувшись утром, один из подростков решил истопить печь. Для этого он брызнул в нее легковоспламеняющуюся жидкость, что стало причиной пожара. Уточняется, что на момент пожара в доме находилось 12 несовершеннолетних, 2 из которых госпитализированы с ожогами, и 20-летний юноша, который также получил травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По результатам проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Будет дана правовая оценка работе органов системы профилактики по предупреждению и пресечению правонарушений несовершеннолетних. Точную причину возгорания установят специалисты при проведении пожарно-технической экспертизы.