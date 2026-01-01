ТАСС: отель и кафе в Хорлах атаковали крупные БПЛА

Эти аппараты способны нести до 15 кг взрывчатки

Редакция сайта ТАСС

© Даниил Михайлов/ ТАСС

ХОРЛЫ /Херсонская область/, 1 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины для удара по гостинице и кафе в Хорлах в Херсонской области использовали крупные БПЛА самолетного типа, способные нести до 15 кг взрывчатки. Корреспондент ТАСС побывал на месте трагедии, агентство публикует кадры.

Ударные беспилотники самолетного типа, примененные ВСУ, имеют размах крыльев около 7 м. На месте удара остается мотор и другие детали дронов. На обломках БПЛА видны надписи на украинском языке.

Как уточнили представители силовых структур, дроны могли нести 10-15 кг тротила.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ ждет неминуемое и скорое беспощадное возмездие за удар по мирным людям в Херсонской области. По его словам, ответить за это должны и исполнители, и их командиры, где бы они ни находились.