ТАСС публикует кадры с места атаки ВСУ по гостинице и кафе в Хорлах

Гостиничные номера уничтожены или серьезно повреждены, с территории продолжают вывозить тела погибших

Редакция сайта ТАСС

© Даниил Михайлов/ ТАСС

ХОРЛЫ /Херсонская область/, 1 января. /ТАСС/. Номера гостиницы в селе Хорлы Херсонской области, подвергшейся удару ВСУ в новогоднюю ночь, уничтожены или серьезно повреждены, выбиты окна и двери. В кафе остаются тела погибших, их вывоз продолжается, сообщает корреспондент ТАСС.

Агентство публикует кадры с места трагедии.

Целью украинских беспилотников было большое кафе, в котором часто проводят время жители близлежащих населенных пунктов. На первом этаже располагался банкетный зал, где люди праздновали наступление Нового года. На уцелевших в результате атаки столах осталась еда, бокалы.

Вывоз тел погибших продолжается. При этом над местом нападения продолжают фиксировать вражеские дроны-разведчики, в связи с чем корреспондента ТАСС уводили в укрытие.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 человек.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ ждет неминуемое и скорое беспощадное возмездие за удар по мирным людям в Херсонской области. По его словам, ответить за это должны и исполнители, и их командиры, где бы они ни находились.