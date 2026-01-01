В Херсонской области при атаке БПЛА на автомобиль погиб ребенок

Еще трое взрослых ранены

ГЕНИЧЕСК, 1 января. /ТАСС/. Пятилетний ребенок погиб, трое взрослых получили тяжелые ранения в результате атаки дрона ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Дрон атаковал машину в районе Тарасовки Алешкинского округа. В автомобиле находились бабушка, дедушка и их взрослая дочь с пятилетним сыном. Взрослые пострадали, ребенок погиб, написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо уточнил, что пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в Скадовскую больницу

Как уточнил глава округа Руслан Хоменко, атака произошла ориентировочно в 13:55 мск. Помимо этого, в 14:25 мск в Брилевке ВСУ пытались уничтожить мост через нефункционирующий Северо-крымский канал несколькими сбросами с БПЛА, обошлось без пострадавших. "Там же атакована вышка связи", - написал он в своем Telegram-канале.