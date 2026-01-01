В Люцерне отменили традиционный фейерверк после трагедии в Кран-Монтане

ЖЕНЕВА, 1 января. /ТАСС/. Традиционный новогодний фейерверк, который ежегодно устраивают в Люцерне 1 января, был отменен после пожара в баре горнолыжного курорта Кран-Монтана, унесшего жизни нескольких десятков человек. Об этом сообщила швейцарская телекомпания RTS.

По ее информации, организаторы заявили, что отказываются от проведения мероприятия "из уважения к жертвам и их близким". Отмечается, что это событие уже 16 лет собирает тысячи людей вокруг Люцернского озера. Его организуют не местные власти, а туристическая организация и региональные отели.