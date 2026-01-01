ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Посол Италии назвал петарду возможной причиной пожара в баре в Швейцарии

Идентификация жертв невозможна из-за сильных ожогов, говорится в заявлении итальянского МИД
13:53

РИМ, 1 января. /ТАСС/. Пожар в баре швейцарского горного курорта Кран-Монтана, в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек, был вызван "взрывом петарды". Об этом заявил посол Италии в Берне Джан Лоренцо Корнадо.

"Взрыв мог быть вызван выпущенной в подвесной потолок петардой", - сказал дипломат в эфире канала Rai News 24.

Итальянские власти не исключают, что среди жертв пожара в баре на горном курорте в Швейцарии есть итальянцы.

"Идентификация жертв невозможна из-за сильных ожогов", - говорится в заявлении МИД Италии. Итальянские дипломатические службы в тесном контакте с швейцарскими властями работают над выяснением личностей тех, кто находился в баре в момент трагедии. 

Соболезнования в связи с трагедией выразила премьер -министр Италии Джорджа Мелони, которая следит за развитием ситуации. 

