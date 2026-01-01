Под Белгородом из-за атаки дрона ВСУ пострадали три человека

Повреждены коммерческий объект и автомобиль

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 1 января. /ТАСС/. Дрон Вооруженных сил Украины атаковал коммерческий объект в поселке Разумное под Белгородом, пострадали три человека. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

"В поселке Разумное Белгородского округа коммерческий объект подвергся атаке дрона. Мужчину и женщину с баротравмами и различными осколочными ранениями бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Еще одной женщине с осколочным ранением плеча медики оказали необходимую помощь на месте, от госпитализации пострадавшая отказалась", - говорится в сообщении.

У коммерческого объекта повреждены входная группа и остекление. Также осколками посечен легковой автомобиль.