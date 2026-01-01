В Швейцарии сочли пожар причиной одного или нескольких взрывов в баре

Власти кантона пока не уточняют ни источника возгорания, ни числа жертв, передает SRF

ЖЕНЕВА, 1 января. /ТАСС/. Быстро распространившийся пожар стал причиной одного или нескольких взрывов в баре Le Constellation на курорте Кран-Монтана в Швейцарии, где в ночь на 1 января погибли десятки людей. Об этом сообщил портал Швейцарского радио и телевидения (SRF) со ссылкой на властей кантона Вале.

Власти кантона пока не уточняют ни источника возгорания, ни числа жертв. Посол Италии в Швейцарии Джан Лоренцо Корнадо предположил, что пожар был вызван взрывом петарды.