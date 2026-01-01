В Ленобласти спасли провалившегося под лед мужчину и полицейского

Сотрудник полиции пытался помочь жителю, но сам провалился под лед

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 января. /ТАСС/. Спасатели вытащили провалившихся под лед мужчину и полицейского, который бросился ему на помощь в Ленинградской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Пожарные спасли провалившихся под лед людей. На акватории реки Волхов, Киришскго района, гражданин вышел на лед (60-70 м от берега), по прибытии сотрудников полиции, мужчина провалился под лед. Сотрудники полиции пытались оказать помощь, в результате чего один из сотрудников также провалился под лед", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прибывшие на место пожарные спасли сотрудника полиции и мужчину, после этого их передали бригаде скорой медицинской помощи.