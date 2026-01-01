Соцфонд России поддержит жертв атаки в Херсонской области

В центральном аппарате организации создали рабочую группу

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Социальный фонд России окажет помощь пострадавшим в результате террористического акта, совершенного против мирных жителей села Хорлы в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в Telegram-канале Соцфонда.

"Социальный фонд России скорбит вместе с семьями погибших и поддерживает пострадавших в результате чудовищной террористической атаки, совершенной против мирных жителей села Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь", - говорится в сообщении.

В центральном аппарате Социального фонда была оперативно создана рабочая группа, занимающаяся оказанием помощи пострадавшим и их родственникам. Фонд готов предоставить все необходимые меры поддержки, включая выплаты по больничным листам, страхованию от несчастных случаев, пособия на погребение и пенсии по случаю потери кормильца, рассказали в Соцфонде.

Председатель Социального фонда Сергей Чирков поручил обеспечить все положенные выплаты жителям в кратчайшие сроки и информировать пострадавших. Для быстрого решения вопросов функционирует горячая линия, уточнили в сообщении.