В Дагестане в ДТП пострадали семь человек

Столкнулись Priora и пассажирская "Газель"

МАХАЧКАЛА, 1 января. /ТАСС/. Семь человек пострадали в результате ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, сообщили в ГУ МЧС по республике.

"По системе 112 в ОДС ГУ МЧС России РД поступило сообщение о ДТП на автодороге Губден-Леваши 20 км, не доезжая до н. п. Гурбуки Карабудахкентского района с участием 2 а/м, Priora и пассажирской "Газели". В результате столкновения пострадали 7 человек из них 1 ребенок (2015 г. р.). Погибших нет", - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля Priora доставлен в больницу, пассажиры которые находились в "Газели" были отпущены домой.