Собянин: силы ПВО сбили три летевших на Москву БПЛА

Специалисты экстренных служб ведут работы на месте падения обломков

Мэр Москвы Сергей Собянин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Средства ПВО Минобороны РФ сбили три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил в своем канале в Max мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее Собянин рассказал о двух сбитых БПЛА.

"Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр.

В новость внесены изменения (19:12 мск) - добавлена информация об увеличении числа сбитых дронов.