Собянин: силы ПВО сбили три летевших на Москву БПЛА
Редакция сайта ТАСС
16:03
обновлено 16:14
МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Средства ПВО Минобороны РФ сбили три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил в своем канале в Max мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее Собянин рассказал о двух сбитых БПЛА.
"Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал мэр.
В новость внесены изменения (19:12 мск) - добавлена информация об увеличении числа сбитых дронов.