Минск не получал данные о белорусах среди пострадавших в пожаре в Швейцарии

МИД республики пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 1 января. /ТАСС/. Белорусские дипломаты не получали сведения о гражданах республики среди пострадавших в результате пожара на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии. Об этом сообщил МИД Белоруссии.

"Информации о том, что среди пострадавших есть граждане Республики Беларусь, на данный момент не поступало. Посольство Беларуси в Швейцарии находится в контакте с местными властями по данному инциденту", - проинформировали в дипведомстве.

"Искренне сочувствуем родным и близким погибших и желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления", - отметили в МИД.