Президент Швейцарии назвал пожар в Кран-Монтане одной из самых страшных трагедий

Речь идет об истории страны

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 1 января. /ТАСС/. Пожар в баре Le Constellation на горнолыжном курорте Кран-Монтана стал одной из самых страшных трагедий в истории Швейцарии. Об этом заявил президент страны, министр экономики страны Ги Пармелен.

"Пожар, произошедший прошлой ночью в баре в Кран-Монтане, является одной из самых страшных трагедий, которые когда-либо происходили в нашей стране", - сказал он на пресс-конференции в Кран-Монтане.