"Страна": бывший водитель ТЦК задекларировал золото на $5,2 тыс.

Сотрудник получил 200 тыс. гривен ($4,7 тыс.) зарплаты и 75 тыс. гривен ($1,8 тыс.) пенсии, передает издание

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Бывший водитель Кировоградского областного ТЦК (аналог военкомата на Украине) внес в налоговую декларацию золото на $5,2 тыс., $7,1 тыс. наличными и земельный участок стоимостью $3,5 тыс. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Как указано в документе, сотрудник ТЦК получил 200 тыс. гривен ($4,7 тыс.) зарплаты и 75 тыс. гривен ($1,8 тыс.) пенсии. А при увольнении указал в декларации не только накопления в золоте, но и 300 тыс. гривен ($7,1 тыс.) наличными.

Также весной 2025 года он стал владельцем земельного участка стоимостью 146 тыс. гривен ($3,5 тыс.). Мужчина официально уволился из областного ТЦК в 2025 году.

Ранее и в Верховной раде публично подтвердили массовость взяточничества в ТЦК "за непризыв". Депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 2 ноября в эфире канала "Киев-24" огласил таксу по требуемым взяткам. Сотрудники территориальных центров комплектования готовы за $6-8 тыс. выпустить мобилизованного из служебного автобуса, а если уже доехали до ТЦК, то там цифры возрастают до $10-15 тыс., чтобы выпустили, - при этом никто не дает гарантии, что на следующий день его снова не поймают военкоматчики. В киевских же ТЦК за уход из сборного пункта возьмут $30 тыс. или же $8 тыс., чтобы мобилизованного направили "в нормальное подразделение".