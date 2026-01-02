В Бурятии ребенок получил травмы глаз из-за пиротехники

По словам министра здравоохранения региона Евгении Лудуповой, всего в новогоднюю ночь на станцию скорой медицинской помощи в регионе поступило 501 обращение

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 2 января. /ТАСС/. Двое жителей Бурятии, женщина и шестилетний ребенок, получили травмы глаз из-за пиротехники в новогоднюю ночь. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

"Двое человек, ребенок шести лет и женщина, получили травмы глаз от пиротехники. Они доставлены к окулисту", - говорится в сообщении.

По словам Лудуповой, всего в новогоднюю ночь на станцию скорой медицинской помощи в регионе поступило 501 обращение, из которых обслужено 329. Врачи помогли 45 детям, 11 пациентам с подозрением на инсульт и четырем беременным женщинам, двух из которых доставили на роды.