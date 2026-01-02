В Таиланде в первые дни нового года в ДТП погибли более 100 человек

Среди погибших есть россиянин, сообщил таиландский Центр безопасности дорожного движения

БАНГКОК, 2 января. /ТАСС/. Около 120 человек, в том числе один россиянин, погибли в результате ДТП в Таиланде в первые дни нового года. Об этом сообщил таиландский Центр безопасности дорожного движения.

Основными причинами аварий на дорогах стали превышение скорости и вождение в нетрезвом виде. По данным центра, всего в дорожных инцидентах 1-2 января пострадали пятеро граждан РФ. Как уточнила газета Khaosod, один россиянин погиб в ДТП с мотоциклом в Паттайе.

Из-за инцидентов на дорогах в Таиланде в 2025 году погибли более 12 тыс. человек, около 900 тыс. пострадали. Среди погибших - 569 иностранцев, в том числе пятеро россиян. Более 80% всех дорожных инцидентов произошли с участием мотоциклов.