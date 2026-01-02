В Лапландском заповеднике заявили о нападениях рыжеватых волков на диких оленей

Волки пришли в Мурманскую область из более южных регионов, заявил директор заповедника Сергей Шестаков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Пришедшие из южных регионов России рыжеватые волки нападают на стада диких северных оленей, живущих в Мурманской области. Об этом заявил ТАСС директор Лапландского заповедника Сергей Шестаков.

"Численность волков значительно увеличилась в Мурманской области, также и в Лапландском заповеднике. Эти волки отличаются от местных волков меньшим размерами и рыжеватым окрасом. Популяция дикого северного оленя в заповеднике испытывает сильный прессинг в связи с увеличением численности волков", - сказал Шестаков.

По его словам, один из основателей Лапландского заповедника Олег Семенов-Тян-Шанский писал в своей книге "Звери Мурманской области", что волки на Кольском полуострове отличаются от волков центральной России более крупными размерами и темным окрасом.

"Можно сделать вывод, что волки пришли в Мурманскую область из более южных регионов", - считает Шестаков.