В Вологде из-за неосторожного обращения с огнем эвакуировали 40 жителей

Среди эвакуированных были шестеро детей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Пожарные спасли 40 жителей многоэтажного дома на Новгородской улице в Вологде, где в полночь произошел пожар в одной из квартир. Среди эвакуированных были шестеро детей, сообщили в главном управлении МЧС по Вологодской области.

"Сообщение о пожаре в многоквартирном доме №29 на улице Новгородской поступило около полуночи. Очевидцы заметили пламя на пятом этаже, горела двухкомнатная квартира, принадлежавшая 69-летней вологжанке. 40 человек, в том числе 6 детей, были спасены, 20 жильцов дома вышли на улицу самостоятельно", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали на площади 40 кв. м. По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем. В ликвидации ЧП участвовали 51 специалист и 14 единиц техники.