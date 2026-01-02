Сальдо: подразделение БПЛА "Птицы Мадьяра" могло совершить теракт в Хорлах

Речь идет об элитном украинском подразделении БПЛА "Птицы Мадьяра", сообщил губернатор Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 2 января. /ТАСС/. Элитное украинское подразделение БПЛА "Птицы Мадьяра" было переброшено в Херсонскую область и могло быть исполнителем теракта в селе Хорлы. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"По оперативным данным разведки, на правый берег Херсонской области с других направлений киевским режимом были переброшены боевики "Птах Мадьяра". Это, можно сказать, террористы-беспилотчики", - сказал Сальдо.

Губернатор отметил, что именно это подразделение может быть непосредственным исполнителем теракта, так как отличается особым цинизмом и жестокостью. Боевики подразделения также могли быть исполнителями удара по автомобилю в Тарасовке, где погиб ребенок, добавил Сальдо.