В Юрге назвали возможную причину обрушения крыши на складе Wildberries

Оно могло произойти из-за скопления снега

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 2 января. /ТАСС/. Причиной обрушения крыши на открытом месяц назад складе Wildberries в городе Юрге Кемеровской области могло стать скопление снега. В результате произошедшего пострадали три человека. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону и прокуратуре Кузбасса.

"1 января 2026 года поступило сообщение о частичном обрушении кровли складского помещения коммерческой организации в Юрге, в результате чего трое работников предприятия пострадали, им на месте оказана медицинская помощь. По предварительной версии, причиной инцидента явилось скопление снега на кровле", - сообщили в следственном управлении.

В региональной прокуратуре подтвердили, что обрушение кровли произошло в зоне разгрузки. Проводится доследственная проверка по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ), которая находится на контроле надзорного ведомства. Также проведена проверка исполнения требований законодательства об охране труда и соблюдения градостроительных норм при возведении объекта.

В начале декабря 2025 года компания Wildberries сообщала о вводе в эксплуатацию первой очереди логистического центра в Кузбассе. При полном вводе объекта в эксплуатацию площадь комплекса достигнет 100 тыс. кв. метров, а вместимость - более 23 млн единиц товара. Сроки полного ввода объекта в эксплуатацию не уточняются.