Силовики задержали поджигателя павильона в Екатеринбурге

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, причастного к поджогу павильона в Екатеринбурге. Об этом сообщили в антитеррористической комиссии в Свердловской области.

"Личность злоумышленника, осуществившего на глазах очевидцев поджог павильона на улице Восточной, оперативно установлена сотрудниками регионального УФСБ. Он был задержан. Известно, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических средств", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время по факту повреждения имущества проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Инцидент произошел утром 31 декабря. Огонь повредил отделку помещения на площади 18 кв. метров. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области отмечали, что возгорание было ликвидировано в течение 15 минут после прибытия пожарных подразделений и обошлось без пострадавших.