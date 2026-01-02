Крыша на складе Wildberries в Юрге обрушилась из-за повышенной снеговой нагрузки

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Повышенная снеговая нагрузка, по предварительным данным, стала причиной смещения конструкции кровли на территории логистического центра Wildberries в Юрге Кемеровской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Wildberries и Russ.

"По предварительным данным, на территории логистического объекта в Юрге произошло смещение конструкции кровли из-за повышенной снеговой нагрузки: в декабре был зафиксирован аномально высокий объем осадков", - сказано в сообщении.

"Трое пострадавших в результате инцидента оперативно получили всю необходимую медицинскую помощь, при этом полученные ими ушибы носят незначительный характер. Остальные сотрудники и занятые объекта не пострадали", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили представители РВБ, сотрудники и исполнители склада были оперативно эвакуированы. На месте работают правоохранительные органы, компания оказывает им полное содействие. Точные причины случившегося устанавливаются. Для обеспечения безопасности доступ на объект временно ограничен.

Ранее в оперативных службах сообщили ТАСС, что обрушение крыши произошло на открытом месяц назад складе Wildberries в Юрге.