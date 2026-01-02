В Благовещенске ребенок лишился пальцев после взрыва петарды

Мальчик поднял неразорвавшиеся "бомбочки", оставшиеся после праздничных фейерверков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Ребенок лишился нескольких пальцев после взрыва в его руках неразорвавшихся ранее элементов петарды, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Олег Имамеев.

"К сожалению, накануне в одной семье уже случилось горе", - написал он. По словам Имамеева, мальчик нашел на земле неразорвавшиеся "бомбочки", которые остались от праздничных фейерверков. Когда он поднял их, элементы петарды сдетонировали в его руках. Ребенка доставили в больницу и срочно прооперировали, однако он лишился нескольких пальцев.