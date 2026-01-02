В Турции арестовали 26 подозреваемых в причастности к группировке ИГ

В перестрелке с ними погибли сотрудники полиции

АНКАРА, 2 января. /ТАСС/. Власти турецкой провинции Ялова, где в перестрелке с членами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) погибли сотрудники полиции, взяты под арест 26 ранее задержанных подозреваемых.

Как сообщает телеканал A haber, после столкновения, произошедшего 29 декабря, полиция провела массовые рейды в Ялове и соседних провинциях с целью поимки причастных к деятельности ИГ. По горячим следам были задержаны 42 человека, которые могли иметь связи с террористами. Их доставили в суд, который постановил взять под стражу 26 из них.

В последующие дни после столкновения в Ялове силовики провели крупные антитеррористические рейды в нескольких десятках провинций страны. Было задержано около 360 подозреваемых. Судебные власти также рассмотрят необходимость их ареста.

В результате перестрелки в провинции Ялова 29 декабря на северо-западе Турции были ликвидированы шесть экстремистов, укрывавшихся в доме вместе с женщинами и детьми. Трое полицейских погибли, восемь сотрудников полиции и один охранник получили ранения. По данным МВД, все боевики были гражданами Турции.