После пожара в Кран-Монтане шесть итальянцев остаются пропавшими без вести

По данным МИД Италии, 13 граждан страны госпитализированы

РИМ, 2 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Италии подтвердило, что шестеро итальянцев числятся пропавшими без вести после пожара в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана. По данным ведомства, 13 человек госпитализированы.

Трое перевезены в специализированную больницу с ожоговым центром в Италии. Глава МИД Антонио Таяни посетит в течение дня Кран-Монтана.

Версия теракта исключается. По разным оценкам, причиной пожара могли стать праздничные свечи или петарды. В посольстве России в Швейцарии ТАСС сообщили, что на текущий момент не получали информации о пострадавших российских гражданах.