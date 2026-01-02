В Благовещенске начали проверку после взрыва петарды в руках подростка

Мальчик нашел неразорвавшиеся снаряды от фейерверка и решил поджечь их

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 января. /ТАСС/. Следственный отдел по городу Благовещенску следственного управления СК РФ по Амурской области начал проверку после того, как мальчик лишился пальцев из-за разоравшейся пиротехники у него в руках. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следственным отделом по городу Благовещенску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области по факту получения травмы руки малолетним в результате взрыва пиротехники проводится проверка", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 1 января. В одном из дворов жилого дома в Благовещенске 13-летний мальчик нашел использованную коробку из-под пиротехники. Ребенок решил поджечь оставшиеся в ней неразорвавшиеся снаряды, они сдетонировали, повредив руку подростку.

Ранее мэр Благовещенска Олег Имамеев в своем Telegram-канале сообщил, что пострадавшего ребенка срочно прооперировали. Он лишился нескольких пальцев.