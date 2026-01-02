В ЛНР более 85,4 тыс. абонентов остались без света после ударов ВСУ

В ночь на 2 января украинские войска произвели не менее шести атак на энергокомплекс республики

ЛУГАНСК, 2 января. /ТАСС/. Свыше 85,4 тыс. абонентов в Луганской Народной Республике остались без света из-за серии ударов Вооруженных сил Украины по энергокомплексу региона в ночь на 2 января. Об этом сообщил руководитель Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения ЛНР, первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин.

"В ночь на 2 января ВСУ произвели не менее шести атак на энергокомплекс Луганской Народной Республики. Выведена из строя одна из подстанций в северных районах ЛНР, обесточены четыре города и прилегающие к ним населенные пункты. Более 85,4 тыс. абонентов остались без света", - приводятся слова Говтвина в Telegram-канале правительства республики.

Он также уточнил, что энергетики уже начали восстановление поврежденных энергообъектов. По его словам, к 12:00 мск специалистам удалось по резервным линиям восстановить подачу электричества 4,9 тыс. абонентам. До конца суток 2 января в регионе намерены запитать электричеством 40 тыс. абонентов. "В одном из прифронтовых городов, оставшемся без света, ситуация остается сложной. Восстановление займет определенное время: от трех до пяти суток. С главой этого города мы находимся на постоянной связи, нами будет оказана вся необходимая помощь", - сообщил он.

Говтвин подчеркнул, что ликвидация последствий атак на энергосистему находится на личном контроле главы региона Леонида Пасечника.