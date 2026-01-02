Установлены личности еще двух погибших при ударе ВСУ по Хорлам

Речь идет о 24-летней девушке и 56-летней женщине

© Александр Полегенько/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 2 января. /ТАСС/. Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы установило личности еще двух погибших в результате удара в новогоднюю ночь Вооруженных сил Украины по кафе и отелю в Хорлах Херсонской области. Список погибших пополнили 24-летняя девушка и 56-летняя женщина, сообщается в Telegram-канале администрации региона.

"Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы опубликовало актуальные списки погибших при ударе ВСУ в Хорлах. К 13:00 мск 2 января установлены личности девяти погибших в результате удара БПЛА украинских террористов. <…> Сабитова Анастасия Дмитриевна 2001 года рождения, Буганова Оксана Леонидовна 1969 года рождения", - сказано в сообщении.

Как отметили в администрации Херсонской области, установить личности всех погибших будет возможно только после проведения специальной генетической экспертизы.