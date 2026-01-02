Президент Мексики прервала пресс-конференцию из-за уведомления о землетрясении

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,5 находился в 15 км к юго-западу от города Сан-Маркос в штате Герреро

Редакция сайта ТАСС

МЕХИКО, 2 января. /ТАСС/. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум прервала ежедневную пресс-конференцию после того, как в Национальном дворце прозвучали уведомления о землетрясении в штате Герреро.

Трансляция пресс-конференции велась на YouTube. Выступление Шейнбаум было приостановлено из-за прозвучавших сирен, уведомляющих о землетрясении.

Согласно данным Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр землетрясения магнитудой 6,5 находился в 15 км к юго-западу от города Сан-Маркос в штате Герреро, очаг залегал на глубине около 10 км.