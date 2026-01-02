В Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске объявляли угрозу атаки БПЛА

Жителям региона рекомендовали принять меры безопасности

КАЗАНЬ, 2 января. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотников объявляли в трех городах Татарстана - Елабуге, Набережных Челнах и Нижнекамске. Об этом сообщалось в приложении МЧС РФ.

"Угроза атаки БПЛА на города Елабуга, Набережные Челны, Нижнекамск. Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте внимательны и осторожны", - отмечалось в сообщении.

Позже в МЧС сообщили об отмене опасности.

Ранее 2 января режим беспилотной опасности вводился в Казани и Зеленодольске.

