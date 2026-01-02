В Забайкалье вскрывают квартиры, чтобы вернуть тепло в дома

Сотрудники оперативных служб спускают воздух в стояках

Редакция сайта ТАСС

ЧИТА, 2 января. /ТАСС/. Сотрудники оперативных служб вынуждены вскрывать квартиры, владельцы которых не выходят на связь, чтобы спустить воздух в стояках и нормализовать отопление в многоквартирных домах в поселке Атамановка Читинского округа в Забайкальском крае, где устраняют аварию на теплосетях. Об этом ТАСС сообщил глава Читинского округа Виктор Машуков.

Вечером 30 декабря в Атамановке без теплоснабжения в 30-градусный мороз остались 39 многоквартирных домов, в которых живут 2 543 человека, в том числе 837 детей, а также школа и два детских сада. В ликвидации последствий аварии были задействованы более 30 человек и шесть единиц техники, работы продолжались всю ночь и завершились к вечеру 31 декабря. Следователи в Забайкальском крае завели уголовное дело после аварии.

"Единственная проблема - это отдельные стояки в домах. Циркуляции [воды] нет, потому что для спуска воздуха есть устройство, которое необходимо обслужить, то есть спустить воздух со стояка, чтобы циркуляция началась. Но в этих квартирах, где надо спускать воздух, нет жителей. Их уже три дня не могут найти. <…> Если устройство не отрегулировать, то стояк замерзнет. Если еще дольше будут стоять, там может порвать батареи. Вот такая угроза есть. Поэтому в этих квартирах сейчас работает полиция, МЧС, пожарные, представители администрации - вскрывают такие квартиры и управляющим компаниям передают для обслуживания", - сказал он.

Машуков отметил, что работы в многоквартирных домах планируют завершить в 00:00 (18:00 мск). Всего в поселке к отоплению подключили 39 домов из 41. Оставшиеся - это частные коттеджи, работа по ним также ведется. Глава округа добавил, что теплосети в Атамановке находятся в ветхом состоянии и требуют ремонта. В тарифах заложены расходы на модернизацию сетей, у ресурсоснабжающей компании есть соответствующий план до 2030 года.