В Новгородской области в ДТП погиб один человек

Пострадали шестеро, в том числе трое детей

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 января. /ТАСС/. Один человек погиб и шесть пострадали при лобовом столкновении автомобилей на федеральной автодороге А-122 "А-114 - Устюжна - Крестцы - Яжелбицы - Великие Луки - Невель" в Боровичском округе. Среди получивших травмы были трое детей, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Новгородской области.

"В результате ДТП пассажир <...> автомобиля Renault скончалась на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водитель и три несовершеннолетних пассажира Renault Sandero, водитель и пассажир автомобиля Toyota Avensis с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

Авария произошла в районе 14:30 мск. По предварительным данным, женщина за рулем Renault Sandero по неустановленной причине выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Toyota Avensis

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа.

Прокуратура организовала проверку по факту ДТП. "Прокуратурой области будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в части надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщается в Telegram-канале ведомства.