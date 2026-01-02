В Пермском крае в ДТП погиб один человек

Пострадали шестеро, в том числе несовершеннолетний

ПЕРМЬ, 2 января. /ТАСС/. Автомобили Volkswagen Polo и "Лада Гранта" столкнулись 2 января на трассе в Пермском крае. В ДТП один человек погиб, еще шестеро пострадали, сообщили в Госавтоинспекции региона.

ДТП произошло на 36-м километре автодороги Оса - Чернушка. По предварительным данным, водитель "Фольксвагена" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Лада".

"В результате ДТП пассажир "Фольксваген Поло" скончался на месте происшествия. Водители транспортных средств и четыре пассажира, в том числе несовершеннолетний, получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - отмечается в сообщении.