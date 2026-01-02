ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по центру Белгорода

Из-за атаки пострадали две женщины
Редакция сайта ТАСС
16:53
© Официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

ТАСС, 2 января. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале кадры последствий ракетного удара ВСУ по центру Белгорода. 

Ранее в оперштабе региона сообщали, что из-за атаки пострадали две мирные жительницы, выбиты окна в 40 квартирах трех многоквартирных домов и в одном частном доме.

Одну из женщин с черепно-мозговой травмой и баротравмой доставили в областную клиническую больницу, вторую с осколочным ранением предплечья - в городскую больницу №2 Белгорода. 

