Белоруссия поддерживает контакт с властями РФ по поводу пропавшей туристки

По данным посольства республики, на месте происшествия в Мурманской области сложные погодные условия и низкая температура

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Генконсульство Белоруссии в Санкт-Петербурге находится в постоянном контакте с российскими властями по поводу пропавшей в Мурманской области гражданки республики. Об этом сообщили в белорусском посольстве.

Как проинформировали в пресс-службе, по полученной от российских профильных ведомств информации, 1 января 2026 года гражданку Белоруссии 1968 года рождения унесло в море во время групповых занятий айс-флоатингом в реке Тулома (Мурманская область).

По данным диппредставительства, на месте происшествия сложные погодные условия и низкая температура. По оперативной информации на 20:00 2 января 2026 года, пропавшая гражданка не обнаружена. Поисковая операция будет продолжена. "Генеральное консульство Беларуси в Санкт-Петербурге находится в постоянном контакте с региональными следственными органами и спасательными службами", - говорится в сообщении в Telegram-канале.